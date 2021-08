Nachrichten

Olympisches Boxen: Harrington triumphiert im Leichtgewicht der Frauen

Kellie Anne Harrington ist Olympiasiegerin im Leichtgewicht-Boxen (bis 60 Kilogramm) der Frauen. Die Irin bezwang am Sonntag (08.08.2021) in Tokio Beatriz Ferreira aus Brasilien mit 5:0 nach Punktrichterstimmen. Ferreira erhielt dadurch Silber. Bronze ging an die unterlegenen Halbfinalistinnen Seesondee Sudaporn aus Thailand sowie Mira Potkonen aus Finnland. | 08.08.2021 07:15