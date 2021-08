44:36 min | 07.08.2021 | Das Erste Beachvolleyball: Das komplette Finale zwischen Norwegen und Russland

Olympisches Gold für Norwegens Beachvolleyballer

Das norwegische Beachvolleyball-Duo Anders Berntsen Mol und Christian Sandlie Sörum hat bei den Olympischen Spielen in Tokio mit einem klaren 2:0-Erfolg über die Russen Wjatscheslaw Krasilnikow und Oleg Stojanowski olympisches Gold gewonnen.

Die großen Beachvolleyball-Nationen USA und Brasilien hatten es nicht ins Finale geschafft. Gold spielten am Samstag (07.08.2021) in Tokio zwei europäische Teams aus. Der erste Satz ging mit 21:17 an die Europameister Anders Berntsen Mol und Christian Sandlie Sörum. Die Russen hatten im Verlauf des Wettbewerbs das deutsche Duo Julius Thole/Clemens Wickler ausgeschaltet. Das Spiel gegen die Norweger gestaltete sich für Wjatscheslaw Krasilnikow und Oleg Stojanowski allerdings deutlich schwieriger. Auch im zweiten Satz fanden die Weltmeister nicht das richtige Rezept, um das Spiel noch zu drehen. Die stark aufspielenden Skandinavier sicherten sich den Sieg mit 21:18.

Bronze geht an Duo aus Katar

Das Spiel um Platz drei entschied das Duo aus Katar für sich. Cherif Younousse und Ahmed Tijan machten Bronze mit einem Zweisatz-Erfolg (2:0 | 21:12, 21:18) gegen die Letten Martins Plavins und Edgars Tocs klar.

Deutsche Beachvolleyballer ohne Medaille

Erstmals seit 2008 gab es im Beachvolleyball keine Medaille für den Deutschen Volleyball-Verband. 2012 hatten Julius Brink/Jonas Reckermann in London Gold geholt, vor fünf Jahren in Rio war Ludwig mit ihrer damaligen Partnerin Kira Walkenhorst im Finale erfolgreich.