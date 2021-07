Nachrichten

Pferde der deutschen Springreiter bestehen Verfassungsprüfung

Die Pferde der deutschen Springreiter haben die Verfassungsprüfung bei den Olympischen Spielen bestanden. Bei der tierärztlichen Untersuchung in Tokio gab es am Samstag (31.07.2021) keine Beanstandungen. Der Vet-Check gehört zum Pflichtprogramm vor dem Beginn der Prüfungen. Im Einzel starten vom Dienstag (03.08.2021) an der im belgischen Rijmenam lebende Hesse Daniel Deußer mit Killer Queen, Christian Kukuk aus Riesenbeck mit Mumbai und André Thieme aus Plau am See mit Chakaria. Für den am Freitag (06.08.2021) beginnenden Teamwettbewerb ist bisher nur Maurice Tebbel aus Emsbüren mit Don Diarado gesetzt. | 31.07.2021 13:27