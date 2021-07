Nachrichten

Pferde des Dressur-Teams bestehen Verfassungsprüfung

Die Pferde des deutschen Dressur-Teams haben die Verfassungsprüfung bestanden. Bei der tierärztlichen Untersuchung zum Auftakt der Olympischen Spiele in Tokio gab es am Freitag (23.07.2021) keine Probleme. "Unsere Pferde sind topfit und haben sich sehr, sehr gut präsentiert", sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu. Startreiterin im Grand Prix ist am Samstag Jessica von Bredow-Werndl (Tuntenhausen) mit Dalera. Am Sonntag reiten Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime und Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose. Die erste Medaillenentscheidung gibt es am Dienstag (27.07.2021) im Grand Prix Special. | 23.07.2021 09:41