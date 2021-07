Nachrichten

Pistolenschützinnen Karsch und Vennekamp enttäuschen

Die Pistolenschützinnen Monika Karsch aus Regensburg und Doreen Vennekamp aus Kriftel müssen sich bei Olympia deutlich steigern. Das Duo kam am Donnerstag in Tokio im ersten Teil der Qualifikation auf der Asaka Shooting Range in der Präzision nur auf die Plätze 23 und 32. Im zweiten Teil mit dem Schnellfeuer ist eine deutliche Leistungssteigerung notwendig. Allerdings gibt es kaum noch Chancen auf das Finale der besten Acht. | 29.07.2021 06:15