Präsident Joe Biden lobt USA-Team: "Verdammt stolz gemacht"

US-Präsident Joe Biden hat das amerikanische Olympia-Team gelobt. Zusammen mit First Lady Jill Biden sprach das 78 Jahre alte Staatsoberhaupt am Samstagabend (07.08.2021/Ortszeit) per Videoschalte aus seinem Haus in der Nähe von Wilmington im US-Bundesstaat Delaware mit dem Team USA in Japan. Das Ehepaar lud die Sportler für den Herbst zu einem Besuch im Weißen Haus ein. In den vom Coronavirus getrübten Spielen hätten die US-Athleten Zivilcourage bewiesen. "Ihr habt uns verdammt stolz gemacht", sagte der Präsident. Auch für Simone Biles gab es ein großes Lob von Biden. Der Turn-Superstar hatte im Mehrkampf-Finale mit der Mannschaft nach nur einem Gerät seinen Wettkampf abgebrochen und mentale Probleme öffentlich gemacht. "Sie hatten den Mut, 'Nein' zu sagen. Sie hatten den Mut, zu sagen: 'Ich brauche Hilfe, ich brauche etwas Zeit'", sagte Biden. Biles habe allen ein Beispiel gegeben. Zum letzten Turn-Wettbewerb war sie zurückgekommen und hatte Bronze auf dem Schwebebalken gewonnen. | 08.08.2021 03:38