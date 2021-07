02:13 min | Das Erste Radsport-Direktor Moster bittet für rassistische Äußerung um Entschuldigung Maximilian Schachmann verurteilt die rassistische Äußerung, Patrick Moster bittet für seine entgleisenden Anferuerungsrufe an Nikias Arndt um Entschuldigung.

Radsport

Radsport-Direktor Moster sorgt bei Olympia für Rassismus-Eklat

Hässliche Szene während des Zeitfahrens der Männer bei Olympia: Sportdirektor Patrick Moster vergriff sich bei Anfeuerungsrufen komplett in der Wortwahl.

Während des Olympischen Zeitfahrens in Tokio hat Patrick Moster, Sportdirekor des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR), am Mittwoch (28.07.2021) mit einer üblen Entgleisung für einen rassistischen Eklat gesorgt.

Afrikanische Radrennfahrer beleidigt

Moster feuerte Nikias Arndt an der Strecke mit den diskrimierenden Worten "Hol die Kameltreiber, hol die Kameltreiber, komm", an, die im Livestream auf sportschau.de klar zu vernehmen waren. Dabei bezog sich Moster offenbar auf die vor dem Deutschen gestarteten Azzedine Lagab (Algerien) und Amanuel Ghebreigzabhier (Eritrea).

Für die Verunglimpfung der afrikanischen Konkurrenten bat Moster, der seit 2012 Sportdirektor beim Bund Deutscher Radfahrer ist, später im Interview mit der ARD "in aller Form" um Entschuldigung für die von ihm getätigten Aussagen.

"Ich erkenne mich selbst nicht wieder, aber ich denke, es ist der Aufregung der letzten Tage und des heutigen Wettkampfes geschuldet." Radsport-Direktor Patrick Moster

Moster sagte, er habe in seinem Bekanntenkreis auch Freunde mit Wurzeln aus Nordafrika, und erklärte: "Es tut mir unendlich leid." Er kündigte an, sich auch persönlich bei den afrikanischen Radsportlern zu entschuldigen.

Schachmann verurteilt Aussage von Moster

Auch die deutschen Radprofis und der Deutsche Olympische Sportbund reagierten. Olympia-Teilnehmer Max Schachmann erklärte: "Sowas gehört hier nicht hin!" DOSB-Präsident Alfons Hörmann sagte: "Das Team D steht für die Einhaltung der olympischen Werte Respekt, Fairplay und Toleranz und lebt diese in all ihren sportlichen Wettbewerben. Es ist wichtig, dass sich Patrick Moster unmittelbar nach dem Wettkampf entschuldigt hat." Der DOSB will noch heute das persönliche Gespräch mit Moster suchen und die Situation aufarbeiten.

"Die Aussage ist nicht akzeptabel", betonte Rudolf Scharping, der Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer. Er kündigte Gespräche nach Olympia an, verwies aber ähnlich wie Moster selbst auf den "besonderen Stress" des Männer-Teams in Japan.

ARD-Reporter Florian Naß, der das Zeitfahren kommentierte, bezog in der laufenden Übertragung unmittelbar nach der Szene Stellung: "Sowas hat im Sport überhaupt nichts verloren. Das ist absolut unterirdisch. Pardon, da fällt mir nichts ein."