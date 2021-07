Nachrichten

Regierungschef Suga appelliert: "Streng Dich an, Japan!

Japans Regierungschef Yoshihide Suga hat sich wenige Stunden vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in einer kurzen Videobotschaft auf Twitter an die Athleten gewandt. Unterlegt mit dramatischer Musik, sagte Suga mit einem Hauch von Pathos, die Olympia-Teilnehmer gäben vielen Menschen "Träume und Emotionen" und machten ihnen Mut. "Zeigen Sie Ihre besten Leistungen", sagte Suga. Dann erhob der Konservative vor der Flagge seines Landes den Arm und rief mit geballter Faust: "Gambare, Nippon", (Streng Dich an, Japan!), die Zeichen hierfür in fetter weißer Schrift eingeblendet. | 23.07.2021 04:05