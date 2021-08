Nachrichten

Rhythmische Sportgymnastik: Bulgarien siegt vor Russland und Italien

Bei den Olympischen Spielen in Tokio geht die Goldmedaille im Gruppen-Mehrkampf der Rhythmischen Sportgymnastik an Bulgarien. Simona Dyankowa, Stefani Kiryakowa, Madlen Radukanowa, Laura Traets und Erika Zafirowa kamen am Sonntag (08.08.2021) auf insgesamt 92,100 Punkte. Damit verwiesen sie Russland (90,700) auf den zweiten Platz. Bronze ging an Italien (87,700). Der Wettkampf fand ohne deutsche Beteiligung statt. | 08.08.2021 05:54