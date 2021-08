Nachrichten

Ringen: Schell im Olympia-Viertelfinale ausgeschieden

Ringerin Anna Schell ist bei den Olympischen Spielen in Tokio im Viertelfinale gescheitert. Die Athletin vom SC Isaria Unterföhring kassierte gegen Ex-Weltmeisterin Alla Tscherkassowa aus der Ukraine in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm am Montag (2.8.2021) eine Schulterniederlage. Im Achtelfinale hatte sich Schell zuvor locker mit 7:0 gegen die Ägypterin Enas Ahmed durchgesetzt. | 02.08.2021 12:20