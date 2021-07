01:48 min | Das Erste Rudern: Zeidler zieht souverän ins olympische Einer-Halbfinale

Rudern

Ruderer Zeidler souverän im Olympia-Halbfinale

Olympia-Medaillenfavorit Oliver Zeidler ist seinem Traum von Edelmetall in Tokio mit dem Halbfinaleinzug einen Schritt näher gekommen. Der Doppelvierer der Männer sowie die Doppelzweier der Frauen und Männer dürfen dagegen nur im B-Finale ran.

Der Weltmeister aus Ingolstadt setzte sich am Sonntag (25.07.2021) in seinem Viertelfinale souverän durch. Der zweifache Europameister, der erst 2016 vom Schwimmen ins Ruderboot wechselte, konnte sich erst auf den letzten 500 Metern der 2.000-Meter-Strecke auf dem "Sea Forest Waterway" von der Konkurrenz absetzen. In 7:12,75 Minuten verwies er den Brasilianer Luca Verthein Ferreira (+ 1,51 Sekunden) und Mindaugas Griskonis aus Litauen (+ 3,96 Sekunden) auf die Plätze. Das Trio erreichte das Halbfinale am Mittwoch (28.07.2021).

Zeidler-Konkurrenten ebenfalls weiter

Neben Zeidler setzten sich auch seine härtesten Medaillenkonkurrenten in ihren Viertelfinals durch. Der Norweger Kjetil Borch (7:10,97 Minuten) gewann seinen Lauf knapp, der Däne Sverri Nielsen (7:10:52 Minuten) und der Kroate Damir Martin (7:17,71 Minuten) siegten deutlich.

01:32 min | 25.07.2021 | Das Erste Rudern: Olympia-Doppelvierer im Hoffnungslauf schwach Der deutsche Doppelvierer der Männer hat im Hoffnungslauf nur den fünften Platz geholt.

Deutscher Männer-Doppelvierer nur im B-Finale

Die deutschen Doppelvierer-Männer Tim Ole Naske, Karl Schulze, Hans Gruhne und Max Appel haben das A-Finale verpasst. Das Quartett wurde im Hoffnunglauf am Sonntag (25.07.2021) nur Fünfter von sechs Booten. In 6:02,86 Minuten hatten die Deutschen deutlichen Rückstand auf Großbritannien (5:55,91 min) und Estland (5:56,52 min), die als Erster und Zweiter den Sprung ins A-Finale schafften. Das deutsche Boot ist am Dienstag (27.07.2021) im B-Finale gefordert.

01:54 min | 25.07.2021 | Das Erste Rudern: Doppelzweier Thiele/Menzel nur Letzter im Halbfinale Annekatrin Thiele und Leonie Menzel bleibt im Halbfinale des olympischen Frauen-Doppelzweiers nur der letzte Platz.

Doppelzweier Thiele/Menzel verpasst A-Finale

Mit deutlichem Rückstand hat auch der Doppelzweier der Frauen mit Annekatrin Thiele und Leonie Menzel das A-Finale verpasst. Das Duo aus Leipzig und Düsseldorf, das erst über den Hoffnungslauf ins Halbfinale eingezogen war, wurde hier am Sonntag (25.07.2021) abgeschlagene Letzte. Beim Sieg des niederländischen Bootes um Roos de Jong und Lisa Scheenaard (7:08,09 Minuten) hatte das deutsche Boot als Sechste schon 12,35 Sekunden Rückstand. Thiele/Menzel gingen couragiert auf die 2.000-Meter-Strecke, verloren dann aber zunehmend den Anschluss an die Spitze. Im B-Finale kämpft das deutsche Duo nun am Mittwoch (28.07.2021) um die Ränge sieben bis zwölf.

01:43 min | 25.07.2021 | Das Erste Rudern: Doppelzweier Krüger/Weber verpasst das Finale Stephan Krüger und Marc Weber haben im Halbfinale einen Platz unter den besten drei deutlich verpasst und damit auch das Finale um die Medaillen.

Doppelzweier Krüger/Weber geht die Puste aus

Und auch der Doppelzweier der Männer mit Stephan Krüger und Marc Weber kam in seinem Halbfinale mit deutlichem Rückstand auf die ersten drei Plätze ins Ziel. Das Duo aus Frankfurt/Main und Gießen verpasste als Fünfter mit 17,96 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Franzosen Hugo Boucheron und Matthieu Androdias (6:20,45 Minuten) da A-Finale. Krüger/Weber durften bis zur 1.500-Meter-Marke noch auf den dritten Platz und damit den Finaleinzug hoffen. Doch dann konnten die Deutschen einer Tempoverschärfung der Konkurrenz nicht mehr folgen. Das B-Finale steigt am Mittwoch (28.07.2021).