Rudern: Maike Diekmann wird Sechste im C-Finale

Maike Diekmann aus Namibia ist im Ruder-Einer der Frauen auf Rang 18 gelandet. Mit einer Zeit von 7:52,17 Minuten blieb die 27-Jährige im C-Finale als Sechste und Letzte deutlich hinter der Konkurrenz zurück. Es siegte Tatjana Klimowitsch aus Belarus (7:39,53). Diekmann hat zwar deutsche Wurzeln, weil ihre Urgroßeltern einst aus Deutschland nach Namibia ausgewandert waren, startet aber für den afrikanischen Staat. Sie hatte erst vor wenigen Jahren als Studentin in Südafrika mit dem Rudern begonnen. Als Afrikameisterin war sie bei den Olympischen Spielen in Tokio mit dem Ziel angetreten Ziel, unter die Top 15 der Welt zu kommen - was sie knapp verpasst hat. | 30.07.2021 02:08