Ruderer Oliver Zeidler scheitert überraschend im Olympia-Halbfinale

Oliver Zeidler hat im olympischen Ruderwettbewerb am Donnerstag (29.07.2021) vollkommen überraschend das Einer-Finale verpasst. Der Welt- und Europameister galt in Tokio als Gold-Favorit.

Der 25-Jährige vom Donau-Ruder-Club Ingolstadt wurde in seinem Halbfinale nur Vierter. Um in den Endlauf am Freitag (30.07.2021) einzuziehen, hätte Zeidler mindestens Dritter werden müssen. Bei seinem Lauf auf dem Sea Forest Waterway in Japan fehlten Zeidler 0,6 Sekunden auf den dritten Rang.

Zeidler bricht am Ende ein

Im letzten Teil der Strecke konnte er mit der Konkurrenz nicht mehr mithalten und verlor Meter um Meter. Zeidler darf nun lediglich im B-Finale antreten und greift nicht in den Kampf um die Medaillen ein.

Ergebnisse Rudern, Einer, Männer, 2. Halbfinale 1. Q GRE Stefanos Ntouskos 2. Q DEN Sverri Nielsen 3. Q ROC Alexander Wjasowkin 4. GER Oliver Zeidler 5. HUN Bendeguz Petervari-Molnar Alle Platzierungen

Trainer Heino Zeidler: "Ein Traum bricht ein"

"Für ihn bricht ein Traum ein, deswegen ist die Enttäuschung natürlich sehr groß", sagte Vater und Trainer Heino Zeidler. "Er ist natürlich niedergeschlagen, aber er hat sich voll ausgelastet und alles gezeigt, was er momentan zu leisten imstande ist. Jetzt ist er platt, er ist wirklich kaputt."

Oliver Zeidler selbst äußerte sich zunächst nicht. Laut seinem Vater nahmen auch die windigen Bedingungen einen Einfluss auf das Ausscheiden seines Sohnes. "Dieser extreme Wind war heute der größte Gegner, deswegen hat es nicht gereicht", sagte Heino Zeidler.

Rommelmann/Osborne mit erster Medaille für den DRV in Tokio

Der Ex-Schwimmer Zeidler war erst 2016 zum Rudern gewechselt und galt neben dem Deutschland-Achter als größte Goldhoffnung des Deutschen Ruderverbandes (DRV). Jonathan Rommelmann und Jason Osborne hatten zuvor mit Silber im Leichtgewichts-Doppelzweier die erste Medaille für den DRV in Tokio gewonnen.