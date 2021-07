Nachrichten

Schäfer verliert: Alle deutschen Badmintonspieler ausgeschieden

Kai Schäfer ist als letzter deutscher Badmintonspieler bei den Sommerspielen in Tokio ausgeschieden. Der 28-Jährige aus Dortelweil verlor bei seiner Olympia-Premiere am Dienstag (27.7.2021) auch sein zweites Gruppenspiel gegen den Briten Toby Penty in zwei Sätzen (18:21, 11:21). Schon zum Auftakt gegen Kantaphon Wangcharoen (Thailand) war Schäfer chancenlos. Damit haben alle Spieler und Spielerinnen des Deutschen Badminton-Verbandes die K.o.-Runden verpasst. In Tokio waren auch Yvonne Li (Lüdinghausen) sowie Mark Lamsfuß (Wipperfeld) im Mixed mit Isabel Herttrich und im Doppel mit Marvin Seidel (beide Bischmisheim) am Start. | 27.07.2021 05:15