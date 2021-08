04:01 min | 05.08.2021 | Das Erste Die Speerwurf-Versuche der deutschen Siebenkämpferinnen

Leichtathletik

Schäfer wird Siebenkampf-Siebte - Olympiasieg für Thiam

Carolin Schäfer hat den Siebenkampf von Olympia in Tokio mit einem versöhnlichen siebten Platz beendet. Der Sieg ging wie schon 2016 in Rio de Janeiro an die Belgierin Nafissatou Thiam.

Nach dem abschließenden 800-Meter-Lauf, in dem Schäfer Dritte ihres Laufes wurde, kam die 29-Jährige auf 6.419 Punkte. Damit blieb die Frankfurterin 171 Zähler hinter dem Bronzerang. Gold holte sich erneut Thiam (6.791 Punkte), die den Angriff der Niederländerin Anouk Vetter (6.689 Punkte) beim Siebenkampf-Finale abwehren konnte. Bronze ging ebenfalls in die Niederlande: an Emma Oosterwegel (6.590 Punkte). Die zweite deutsche Starterin, Olympia-Debütantin Vanessa Grimm, wurde mit 6.114 Punkten 19. und damit Vorletzte.

Schäfer: Hochs und Tiefs am zweiten Wettkampftag

Zuvor hatte es für Schäfer am zweiten Wettkampftag ein Wechselbad der Gefühle gegeben. Zunächst war sie im Weitsprung bei großer Hitze mit 5,78 m klar unter ihren Möglichkeiten geblieben. Im zweiten Wettkampf meldete sie sich mit der persönlichen Bestmarke von 54,10 Metern zurück. Mit 5.524 Punkten hatte die Vize-Weltmeisterin von 2017 aber bereits nach dem sechsten von sieben Wettkämpfen einen hohen Rückstand von 118 Punkten auf den Bronzerang. Diesen Rückstand konnte sie im Finale nicht mehr aufholen.

Schäfer hatte in diesem Jahr wegen gesundheitlicher Probleme keinen Siebenkampf bestritten, vor den Meetings in Götzis und Ratingen wurde die 29-Jährige durch eine Impfreaktion ausgebremst.