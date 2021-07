Schießen

Skeet-Schützin Messerschmidt greift nach Olympia-Medaille

Bei ihrer ersten Olympia-Teilnahme hat Skeet-Schützin Nadine Messerschmidt die Medaillen im Blick. Die Thüringerin überstand die Qualifikation als Fünfte.

Wurfscheibenschützin Nadine Messerschmidt hat das Finale im Skeet-Wettbewerb erreicht. Die 27-Jährige beendete die zweitägige Qualifikation als Fünfte und schaffte es so ins Finale der besten Sechs, das am Montagvormittag (26.07.2021) steigt. Die Olympia-Debütantin traf in insgesamt zehn Durchgängen 120 Scheiben. Da insgesamt drei Schützinnen auf 120 Treffer kamen, musste ein so genannter Shootout über die konkrete Platzierung entscheiden. Dadurch beendete die EM-Vierte Messerschmidt die Quali als Fünfte.

Quali-Beste auf der Asaka Shooting Range war die Chinesin Meng Wei mit 124 Scheiben.