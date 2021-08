Schießen

Schießen: Reitz im Olympia-Finale mit der Schnellfeuerpistole

Christian Reitz steht im Finale und kämpft mit der Schnellfeuerpistole am letzten Tag der olympischen Schützenwettkämpfe in Tokio um eine Medaille.

Den zweiten Teil der zweitägigen Qualifikation schloss der 34 Jahre alte Reitz in der Asaka Shooting Range am Montag (02.08.2021) auf Platz eins mit 291 Ringen ab. Damit rutschte er mit 587 Gesamtringen in der Qualifikation von Platz drei auf Rang eins vor und zog souverän ins Finale der besten Sechs ein. Der am Vortag noch in Führung liegende Franzose Clement Bessaguet fiel auf Platz sieben zurück und verfehlte das Finale. Der zweite deutsche Starter Oliver Geis schied mit 577 Ringen auf dem 13. Platz aus. Das Finale beginnt um 07:30 Uhr (MESZ).

Ergebnisse Schießen, Schnellfeuerpistole, Männer, Qualifikation, 2. Qualifyingsession 1. Q GER Christian Reitz 2. Q FRA Jean Quiquampoix 3. Q KOR Daeyoon Han 4. Q CHN Junmin Lin 5. Q CUB Leuris Pupo 13. GER Oliver Geis Alle Platzierungen

Reitz trägt die letzten Hoffnungen der deutschen Sportschützen, die bislang ohne Edelmetall geblieben sind. Der Deutsche Schützenbund (DSB) hatte letztmals in London 2012 Olympische Spiele ohne Medaille beendet. An das herausragende Abschneiden vor fünf Jahren in Rio de Janeiro (3xGold, 1xSilber) reichten die deutschen Pistolen-, Gewehr- und Flintenschützen in Japan nicht heran.