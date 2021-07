08:41 min | 30.07.2021 | Das Erste Schwimmen, Frauen: Schoenmaker schwimmt in Weltrekordzeit zu Gold Die Südafrikanerin Tatjana Schoenmaker ist in Weltrekordzeit zu Gold über 200 Meter Brust geschwommen.

Schwimmen

Schwimmen: Schoenmaker prägt mit Weltrekord furiose Olympia-Finals

Tatjana Schoenmaker hat bei den Olympischen Spielen in Tokio über 200 m Brust einen Weltrekord aufgestellt. Die 24-jährige Südafrikanerin unterbot im Finale in Tokio in 2:18,95 Min. die bisherige Bestmarke der Dänin Rikke Möller Pedersen aus dem Jahr 2013 um 16 Hundertstelsekunden.

Bei der ersten Session mit Finals und Halbfinals im Tokyo Aquatics Centre am Freitag (30.07.2021) siegte Schoenmaker vor den beiden Amerikanerinnen Lilly King und Annie Lazor. "Es hätte kein besseres Rennen sein können", sagte Schoenmaker.

Am siebten Wettkampftag gelang ihr der erste Einzel-Weltrekord bei diesen Sommerspielen. Zuvor hatte es auf zwei Staffel-Strecken Bestmarken gegeben.

Ergebnisse Schwimmen, 200 m Brust, Frauen, Finale Gold RSA Tatjana Schoenmaker Silber USA Lilly King Bronze USA Annie Lazor 4. ROC Jewgeniia Tschikunowa 5. RSA Kaylene Corbett Alle Platzierungen

Ungewöhnliche Zeit für die Finalrennen

"Es ist hart, morgens Finals zu schwimmen. Du wachst auf und bist ein bisschen müder. Deshalb habe ich es überhaupt nicht erwartet", sagte sie. Anders als gewohnt finden die Finals in Tokio am Vormittag und die Vorläufe am Abend (Ortszeit) statt. Auch die Zweitplatzierte King habe Anteil an der herausragenden Zeit: "Sie hat mich wirklich gepusht."

Schoenmaker war am Freitag nicht die einzige, der ein Rekord gelang. Über 100 m Freistil krönte sich die Australierin Emma McKeon in olympischer Bestzeit von 51,96 Sekunden zur Olympiasiegerin. Bronze ging an Haughey Siobhan aus Hongkong, Dritte wurde die Australierin Cate Campbell.

Ergebnisse Schwimmen, 100 m Freistil, Frauen, Finale Gold AUS Emma McKeon Silber HKG Siobhan Haughey Bronze AUS Cate Campbell 4. CAN Penny Oleksiak 5. SWE Sarah Sjöström Alle Platzierungen

Rylow gedopt? Murphy erhebt schwere Vorwürfe

Der russische Rückenschwimmer Jewgeni Rylow war bei seinem Triumph über 200 m in 1:53,27 Minuten ebenfalls so schnell wie nie jemand zuvor auf dieser Strecke bei Olympia. Der amerikanische Schwimmer Ryan Murphy erhob dabei Dopingvorwürfe gegen Rylow. "Ich schwimme in einem Rennen, das wahrscheinlich nicht sauber ist", sagte Murphy und meinte damit seinen russischen Nachfolger. Auf die Frage, ob das Finale fair gewesen sei, antwortete Murphy: "Ich habe etwa 15 Gedanken, 13 davon würden mir jede Menge Ärger einbringen." Belege für die Vorwürfe gibt es nicht.

03:47 min | 30.07.2021 | Das Erste Schwimmen: Jewgeni Rylow holt über 200m Rücken Gold Der russische Schwimmer Jewgeni Rylow hat das Finale über 200m Rücken gewonnen.

Rylow, der zuvor bereits über 100 m triumphiert hatte, tritt wie seine 328 Landsleute in Tokio aufgrund der Sperre durch die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA offiziell für das Russische Olympische Komitee (ROC) an. Bei der Siegerehrung hörte er statt der russischen Hymne das Klavierkonzert Nr. 1 von Peter Tschaikowsky.

Rylow, Weltmeister von 2019, reagierte "überrascht" auf die "seltsame Unterstellung". Später in der Pressekonferenz betonte er: "Ich bin immer sauber gewesen. Ich wurde immer getestet. Ich bin für sauberen Sport. Ich habe mein ganzes Leben dem Sport gewidmet."

Ergebnisse Schwimmen, 200 m Rücken, Männer, Finale Gold ROC Jewgeni Rylow Silber USA Ryan Murphy Bronze GBR Luke Greenbank 4. USA Bryce Mefford 5. HUN Adam Telegdy Alle Platzierungen

Wang Shun holt Gold über 200 m Lagen

Über 200 m Lagen gewann der Chinese Wang Shun vor Duncan Scott aus Großbritannien und dem Schweizer Jeremy Desplanches. Philip Heintz aus Heidelberg war bereits tags zuvor ausgeschieden. In den 100-m-Halbfinals ließen die beiden Schmetterling-Stars Kristof Milak aus Ungarn und der Amerikaner Caeleb Dressel ihre Muskeln spielen. Zunächst stellte Milak in 50,31 Sekunden einen olympischen Rekord auf, nur wenige Minuten später war Dressel noch mal 60 Hundertstelsekunden schneller und lächelte zufrieden.

Ergebnisse Schwimmen, 200 m Lagen, Männer, Finale Gold CHN Shun Wang Silber GBR Duncan Scott Bronze SUI Jeremy Desplanches 4. JPN Daiya Seto 5. USA Michael Andrew Alle Platzierungen

04:03 min | 30.07.2021 | Das Erste Schwimmen: Wang Shun gewinnt Gold über 200 m Lagen Der Chinese Wang Shun hat im Finale über 200 m Lagen Duncan Scott aus Großbritannien und Jeremy Desplanches aus der Schweiz hinter sich gelassen.

Wellbrock startet über 800 m

In der zweiten Session des Tages richten sich die Augen der deutschen Schwimm-Fans vor allem auf Wellbrock. Nach seinem vierten Platz über 800 m Freistil will der 23-Jährige auf einer seiner beiden Gold-Strecken der WM 2019 in Südkorea unbedingt eine Medaille. Zunächst ist um 13.23 Uhr MESZ der Vorlauf angesetzt. Ziel ist das Finale am Sonntag (01.08.2021). Wellbrock ist auf der längsten aller olympischen Beckendistanzen noch stärker einzuschätzen als über 800 m.