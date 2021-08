Nachrichten

Schwimmerin Hentke gibt Ende ihrer Karriere bekannt

Olympia-Teilnehmerin Franziska Hentke hat ihre Schwimm-Karriere beendet. Die 32-Jährige verkündete ihre Entscheidung am Freitag (06.08.2021) auf ihrem Instagram-Kanal. "26 Jahre hat mir das Schwimmen beigebracht, dass sich Wille, Leidenschaft, Fleiß und Ehrgeiz auszahlen, um Erfolg zu haben. Ich bin jeden Tag an mein Limit gegangen, um das Beste aus meinem Körper herauszuholen», schrieb die Athletin vom SC Magdeburg, 2017 Vizeweltmeisterin über 200 m Schmetterling. "Mein letztes großes Ziel war es, in Tokio im Finale zu stehen. Auch wenn es am Ende nicht gereicht hat, bin ich stolz, dass ich bei meinen zweiten Olympischen Spielen noch einmal auf dem Startblock stehen konnte." In Japan hatte sie das Finale klar verpasst. | 06.08.2021 18:16