Segeln: Buhl im Laser jetzt Sechster - Weger gibt Führung ab

Laser-Weltmeister Philipp Buhl hat sich am zweiten Tag der Olympia-Regatta auf Rang sechs vorgearbeitet. Dagegen verlor Svenja Weger im Laser Radial nach zwei schwächeren Wettfahrten ihre Führung. Nach den Rängen 21 und 29 ist die 27-Jährige aus Kiel aber noch immer Achte des Klassements nach vier von zehn Rennen bis zum Medaillenfinale. Buhl verpasste im ersten Rennen des Tages nur knapp seinen ersten Sieg und kreuzte als Zweiter die Ziellinie. In Rennen drei wurde der 31-Jährige aus Sonthofen Elfter. Die am Sonntag ausgefallene Wettfahrt soll am Dienstag (27.07.2021) nachgeholt werden. Dann soll es in der Sagami-Bucht wesentlich stürmischer zugehen. Eine Taifun-bedingte Absage des dritten Regattatages gibt es bislang nicht. | 26.07.2021 12:28