Segeln: Goldchance für Lutz/Beucke

Tina Lutz und Susann Beucke gehen mit Goldchancen ins Medal Race der olympischen Segelwettbewerbe. Die Athletinnen aus Holzhausen und Strande starten am Montag (02.08.2021) als Gesamtdritte der 49er-FX-Klasse nur drei Punkte hinter den Spitzenreiterinnen aus Brasilien ins Finale, das doppelt zählt. Die Medaillen im Blick hat auch das 49er-Duo Erik Heil und Thomas Plößel (Berlin/Kiel). Die gehen auf Rang vier in die entscheidende Wettfahrt am Montag. Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer (Kiel) verteidigten am Samstag nach neun von zwölf Vorrennen Platz drei im Nacra-17-Katamaran. | 31.07.2021 13:30