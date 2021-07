Nachrichten

Segeln: Heil/Plößel rücken mit Tagessieg in 49er-Wertung vor

Die 49er-Segler Erik Heil und Thomas Plößel sind mit einem Tagessieg in die zweite Halbzeit ihrer Olympia-Regatta gestartet. Die Rio-Bronzemedaillen-Gewinner rückten nach sieben Rennen auf Rang vier vor. Die Crew vom Norddeutschen Regatta Verein in Hamburg hatte am Freitag (30.07.2021) noch zwei weitere Wettfahrten zu bestreiten. Ebenfalls am Freitag ist Laser-Weltmeister Philipp Buhl in den letzten beiden Rennen seiner Hauptrunde gefordert. Für den Siebten im Zwischenklassement der Einhand-Jollensegler geht es dabei um den Einzug ins Medaillenfinale der besten zehn Laser-Akteure am 1. August und um die bestmögliche Ausgangsposition im Kampf ums Podest. | 30.07.2021 05:58