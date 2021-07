Nachrichten

Segeln: Laser-Weltmeister Buhl wahrt Medaillenchance

Laser-Weltmeister Philipp Buhl hat mit einem Tagessieg am Freitag (30.07.2021) im zehnten und letzten Rennen vor dem Finale am Sonntag rechnerisch seine Medaillenchancen gewahrt. Während sich der Australier Matt Wearn vorzeitig Gold in der Klasse sicherte, muss Buhl im Medalrace der besten Zehn sechs Plätze vor dem Kroaten Tonci Stipanovic (3.) landen, um Bronze holen zu können. Zuvor am Freitag waren die 49er-Segler Erik Heil und Thomas Plößel mit einem Tagessieg in die zweite Halbzeit ihrer Olympia-Regatta gestartet. In zwei weiteren Rennen am Freitag kamen die Rio-Bronzemedaillen-Gewinner aber nur auf die Ränge sieben und zwölf - damit sind sie aktuell Gesamt-Fünfte. | 30.07.2021 11:18