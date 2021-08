Nachrichten

Skateboarder Edtmayer will mit gebrochenem Arm starten

Ein gebrochener Arm, wohl keine Chance aufs Finale - doch Skateboarder Tyler Edtmayer lässt sich dadurch nicht von seiner Teilnahme am ersten Park-Wettkampf der Olympia-Geschichte abhalten. "Nicht mitzufahren, kam nicht infrage", sagte der 20-Jährige vor seinem Wettkampf am Donnerstag (05.08.2021/ab 2.00 Uhr MESZ) in Tokio: "Jetzt ist dabei sein doch alles." | 04.08.2021 09:30