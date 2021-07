Nachrichten

Skateboarder Edtmayer will trotz Armbruchs bei Olympia starten

Der deutsche Skateboarder Tyler Edtmayer will trotz seines im Training erlittenen Armbruchs bei Olympia starten. "Es war ein unglücklicher Unfall beim Training, einfach nur Pech und superdumm gelaufen", sagte Skateboard-Bundestrainer Jürgen Horrwarth. Der 19 Jahre alte Lenggrieser Edtmayer hatte sich am Freitag im Training den Arm gebrochen und unmittelbar danach seinen Start bei der Olympia-Premiere im Skateboard in der Disziplin Park am kommenden Donnerstag offengelassen. Er postete auch ein Foto aus dem Krankenhaus mit Armschlinge und einem bis zum Ellenbogen verbundenen linken Arm. Edtmayer könne wohl trotzdem skaten, sagte Horrwarth. | 31.07.2021 02:25