Slowenin Garnbret Olympiasiegerin im Klettern

Janja Garnbret aus Slowenien ist die erste Olympiasiegerin im Klettern. Sie war am Freitag (06.08.2021) in Tokio wie erwartet nicht zu schlagen. Silber ging an Miho Nonaka aus Japan, Bronze holte sich deren japanische Teamkollegin Akiyo Noguchi. Deutsche Kletterinnen waren bei Olympia nicht dabei. Die erst 22 Jahre alte Garnbret dominiert das Wettkampf-Klettern seit Jahren und ist mehrmalige Weltmeisterin. | 06.08.2021 15:21