Sörgel: Olympia in Tokio mit Zuschauern wäre "unverantwortlich"

Der Pharmakologe Fritz Sörgel hätte die Durchführung der am Freitag (23.07.21) in Tokio beginnenden Olympischen Spiele während der Corona-Pandemie mit Zuschauern für "unverantwortlich" gehalten. "IOC-Boss Thomas Bach drängte zuletzt ja sogar doch noch auf die Zulassung von Zuschauern, weil Tokio seiner Meinung nach keine Probleme mit dem Virus hat. Da bleibt einem wirklich die Spucke weg", sagte Sörgel der "Frankfurter Rundschau". "Wer sagt, die Spiele seien sehr sicher und es könne nichts passieren, lügt die Menschen an." Nach Japan reisen in diesen Tagen Athleten aus aller Welt, "und viele Länder haben bei Weitem nicht den medizinischen Standard wie wir in Europa", sagte er. | 22.07.2021 02:10