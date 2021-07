Nachrichten

Softball: Zehntes Olympia-Gold für Japan

Das Softball-Team hat Olympia-Gastgeber Japan bereits die zehnte Goldmedaille bei den Sommerspielen in Tokio beschert. Die Japanerinnen setzten sich am Dienstag (27.07.2021) im Endspiel gegen die USA mit 2:0 durch und feierten den zweiten Triumph nach 2008 in Peking. Zuvor hatten die Amerikanerinnen seit der Premiere 1996 in Atlanta dreimal nacheinander Gold gewonnen. 2012 in London und 2016 in Rio stand die Sportart nicht im olympischen Programm. | 27.07.2021 15:58