Leichtathletik

Solo zu Gold: Marathon-Star Kipchoge wieder Olympiasieger

Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat Eliud Kipchoge Gold im Marathon gewonnen. Der Kenianer kam am Sonntag (08.08.2021) nach 42,195 Kilometern und einer Zeit von 2:08:38 Stunden als Erster ins Ziel. Silber ging an den Niederländer Abdi Nageeye (+ 1:20 Minuten), Bronze an Bashir Abdi aus Belgien (+ 1:22).

Bester Deutscher war Richard Ringer aus Rehlingen als 26. (+ 7:30). Der deutsche Rekordhalter Amanal Petros wurde 30. (+ 7:55), sein Wattenscheider Vereinskollege Hendrik Pfeiffer 50. (+ 12:05).

"Ich habe Leute hinter mir gelassen, die kannte ich bisher nur aus dem Fernseher", sagte Pfeiffer der Sportschau. "Jetzt kann ich sagen: Ich bin Olympionike. Das macht mich unglaublich stolz." Ähnlich äußerte sich Ringer: "Ich habe vorher gesagt: Top 30 ist mein Ziel - das habe ich erreicht. Mit etwas mehr Glück wären es die Top 20 gewesen."

Schwülwarme Bedingungen beim Olympia-Marathon

Bereits um Mitternacht deutscher Zeit starteten die insgesamt 96 Marathonläufer in den letzten Leichtathletik-Wettbewerb dieser Sommerspiele. Wegen der Hitze in Tokio war der Marathon ins rund 800 Kilometer nördlich gelegene Sapporo verlegt worden. Dort war es am frühen Morgen japanischer Zeit zwar sonnig und schwülwarm, zumindest zu Beginn des Wettkampfes blies aber ein frischer Wind über die Strecke.

Nach den ersten fünf Kilometern hatten die Läufer eine Durchgangszeit von 15:17 Minuten erreicht. Petros war vorne mit dabei, Ringer auf Position 54 (+ 8 Sekunden) und Pfeiffer auf Rang 67 (+ 17) lagen zu diesem Zeitpunkt zumindest noch in Schlagdistanz. In der Spitzengruppe konnte ein kenianisches Trio bestehend aus Amos Kipruto, Lawrence Cherono und Weltrekordler Kipchoge schon früh als Einheit agieren.

Petros macht lange einen guten Eindruck

Ein Vorteil für die drei, denn das Tempo an der Spitze war anspruchsvoll (30:53 Minuten nach zehn Kilometern) und die Bedingungen herausfordernd. Ein Beispiel: London-Olympiasieger Stephen Kiprotich aus Uganda kam immer wieder aus seinem Laufrhythmus und musste eine Teilstrecke gehen. Ein gefährliches Signal nach einem Viertel des Rennens.

Als zu diesem Zeitpunkt bester Deutscher schaffte es Petros lange, den Bedingungen zu trotzen und Kilometer für Kilometer einen guten Eindruck zu vermitteln. Bei der Halbmarathondistanz, die der Südafrikaner Stephen Mokoka in einer Zeit von 1:05:13 Stunden als Erster absolvierte, war der Wattenscheider mit Kipchoge und Co. weiter ganz vorne mit dabei. Ringer (+ 49 Sekunden) und Pfeiffer (+ 2:18 Minuten) fielen derweil zurück.

Kipchoge verschärft die kenianische Tempoverschärfung

In der zweiten Rennhälfte aber bekam auch Petros zunehmend Probleme, das konstant hohe Tempo an der Spitze des Feldes mitzugehen. Der Lauf des 26-Jährigen wirkte nun nicht mehr so geschmeidig, er fiel ans Ende der Gruppe zurück.

Bei Kilometer 26 musste er schließlich abreißen lassen, weitere vier Kilometer später lag er mit einem Rückstand von 1:29 Minuten auf Position 27. "Die ersten 20 Kilometer waren locker", sagte Petros der Sportschau im Ziel. "Aber das ist halt Marathon: Es kann jedes Mal irgendetwas passieren - bei jedem Kilometer."

An der Spitze erhöhten die Kenianer unterdessen das Tempo und initiierten so ein Ausscheidungsrennen. Dabei schaffte es Kipchoge, sich rasch abzusetzen: Kurz nach der Verpflegungsstation rund zwölf Kilometer vor dem Ziel schaltete er zwei Gänge rauf und brachte zwischen sich und seine Verfolger etwa 25 Meter. Selbst seine kenianischen Landsleute konnten diese Tempoverschärfung nicht kontern.

Der Vorsprung wächst und wächst

Die Folge: In der Schlussphase des Rennens wurde Kipchoges Vorsprung an der Spitze größer und größer. Auf die drei verbliebenen Verfolger Cherono, Ayad Lamdassem und Abdi waren es bei Kilometer 35 ganze 27 Sekunden. Im Ziel, wo sich Kipchoge schließlich zum zweiten Mal nach 2016 zum Olympiasieger krönte, waren es sogar 1:20 Minuten.