Sportkletterer Megos und Hojer verpassen olympisches Finale

Alexander Megos (Erlangen) und Jan Hojer (Köln) haben das Finale bei der olympischen Premiere im Sportklettern knapp verpasst. Das deutsche Duo schaffte es am Dienstag (03.08.2021) in der Qualifikation nicht unter die besten Acht. Megos belegte nach den drei Disziplinen Speed, Bouldern und Lead den neunten Platz, Hojer folgte auf Position zwölf. Ein Hintertürchen bleibt zumindest für Megos noch offen: Der für das Finale qualifizierte Bassa Mawem verletzte sich so schwer, dass er im Finale am Donnerstag wohl nicht an den Start gehen kann. In diesem Fall könnte Megos nachrücken. | 03.08.2021 16:00