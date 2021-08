10:58 min | 04.08.2021 | Das Erste Ringen: Frank Stäbler erkämpft sich die Bronzemedaille

Ringen

Stäbler und Kudla gewinnen Olympia-Bronze im Ringen

"Bronze ist das neue Olympiagold" hatte Frank Stäbler vor dem kleinen Finale im griechisch-römisch Ringen gesagt. Im letzten Wettkampf seiner Karriere hat sich der dreimalige Weltmeister am Mittwoch (04.08.2021) in der Klasse bis 67 Kilogramm den Traum von einer Olympiamedaille erfüllt. Auch Denis Kudla durfte kurze Zeit später im Mittelgewicht jubeln.

Der 32-jährige Stäbler konnte den Georgier Ramaz Zoidze im Duell um Bronze im ersten Bodenkampf aushebeln und eine hohe Wertung erzielen. Nach dem Wechsel musste der Schwabe wegen Inaktivität auf die Matte. Zoidze gelang aber nur eine Rolle und damit eine kleine Wertung. Danach brachte Stäbler seinen knappen Vorsprung (5:4) über die Zeit.

Stäblers Traum geht in Erfüllung

Für Stäbler war es der letzte internationale Wettkampf. Er zog symbolisch noch auf der Matte seine Ringerschuhe aus und verneigte so vor den anderen Athleten, Betreuern und Helfern in der Halle, die ihm lange und anerkennend applaudierten. "Atemberaubend", stammelte der überwältigte Musterathlet danach. "Der Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich habe es mit den allerletzten Kräften nach Hause gebracht. Für mich ist diese Bronzemedaille wie eine Goldmedaille."

Stäbler hatte am Dienstag (03.08.2021) den Einzug ins Finale um Gold verpasst, blieb dank des Erfolgs des Iraners Mohammadreza Geraei aber über die Hoffnungsrunde im Rennen um eine Medaille. Dort besiegte er den Kolumbianer Julian Stiven Horta Acevedo mit 8:0 und zog so ins kleine Finale ein. Bei den Spielen 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro hatte Deutschlands langjähriger Vorzeigeringer einen Podestplatz verpasst.

Ergebnisse Ringen, Griechisch-Römisch Leichtgewicht, Männer, Endstand Gold IRI Mohammedresa Abdel Hamid Geraei Silber UKR Parvis Nasibow Bronze GER Frank Stäbler Bronze EGY Mohamed Ibrahim Elsayed Ibrahi Elsayed 5. GEO Ramas Soidse Alle Platzierungen

Gold ging an Geraei, der Parviz Nasibov aus der Ukraine im Duell um Gold beherrschte und mit 9:1 besiegte.

Deutlicher Sieg auch für Kudla

In der Klasse bis 87 Kilogramm bekam es Kudla mit dem Ägypter Mohamed Metwally zu tun. Er überstand in der ersten Hälfte den Bodenkampf ohne Wertung gegen sich, konnte seinen Kontrahenten dann in den zweiten drei Minuten gleich doppelt rollen. Kurz darauf drückte er seinen Gegner sogar mit den Schultern auf die Matte. Der Afrikaner verzögerte den Jubel noch durch eine Challenge, die Jury erklärte schließlich Kudla zum Sieger (9:1).

10:14 min | 04.08.2021 | Das Erste Ringen: Bronzemedaille für Denis Kudla in Tokio Bärenstarke Vorstellung von Denis Kudla: Gegen Mohamed Metwally aus Ägypten gelingt ein vorzeitiger Schultersieg. Es ist die dritte Olympia-Medaille der deutschen Ringer.

Kudla hatte sich nach einem ebenfalls deutlichen 10:2-Sieg gegen Atabek Asisbekow aus Kirgisistan ins kleine Finale gekämpft. Der 26-Jährige, der 2016 in Rio mit Bronze die einzige deutsche Ringermedaille geholt hatte, verlor tags zuvor im Viertelfinale gegen den Ungarn Viktor Lörincz und musste so den Weg über die Hoffnungsrunde gehen.

Ergebnisse Ringen, Griechisch-Römisch Mittelgewicht, Männer, Endstand Gold UKR Schan Beleniuk Silber HUN Viktor Lorincz Bronze GER Denis Kudla Bronze SRB Surabi Datunaschwili 5. EGY Mohamed Metwally Alle Platzierungen

Für den Deutschen Ringer-Bund waren es bereits die Medaillen zwei und drei bei den Sommerspielen. Am Montag (02.08.2021) hatte Aline Rotter-Focken mit Gold in der Klasse bis 76 Kilogramm für einen erfolgreichen Wettkampfauftakt der deutschen Ringerinnen und Ringer gesorgt.