Südafrikas Fußballtrainer warnt vor extremen Bedingungen

Vor dem Start des olympischen Fußballturniers hat Südafrikas Auswahl-Trainer David Notoane die erschwerte Vorbereitung in der Corona-Isolation und mögliche Gesundheitsrisiken für seine Spieler in der Hitze von Tokio beklagt. Für Südafrikas Start am Donnerstag (22.07.21) gegen Gastgeber Japan werden Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit erwartet. "Vielleicht haben wir uns nicht so sehr akklimatisiert, wie wir das gerne getan hätten", sagte Notoane. Nach drei Coronafällen in der südafrikanischen Fußball-Delegation sind 21 weitere Mitglieder aus der Mannschaft in einer aufgeweichten Form der Isolation und dürfen allenfalls separat trainieren. Sie dürfen allerdings weiterhin an Wettbewerben teilnehmen, wenn sie sechs Stunden vorher negativ getestet wurden. | 21.07.2021 01:34