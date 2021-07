Nachrichten

Surfer Glatzer bei Olympia früh gescheitert

Wellenreiter Leon Glatzer ist bei der olympischen Premiere im Surfen früh gescheitert. Der 24-Jährige schied vor dem Strand von Tsurigasaki am ersten Wettkampftag bereits in der Hoffnungsrunde aus und muss seinen Traum von einer Medaille damit begraben. In der ersten Runde hatte Glatzer (10,00) als Dritter hinter dem zweimaligen Weltmeister Gabriel Medina aus Brasilien (12,23) sowie dem Franzosen Michel Bourez (10,10) den direkten Einzug in die Runde der letzten 16 zunächst denkbar knapp verpasst. Auch über den "Umweg" der Hoffnungsrunde gelang das Weiterkommen anschließend nicht. | 25.07.2021 08:20