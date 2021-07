Nachrichten

TV-Quote: Olympia-Start der ARD mit 1,15 Millionen Zuschauern

Mit einer guten Einschaltquote ist die ARD am Donnerstag (22.07.2021) in die TV-Berichterstattung von den Olympischen Spielen in Tokio gestartet. 1,15 Millionen Menschen sahen die Übertragung der 2:4-Niederlage der deutschen Fußball-Auswahl am frühen Nachmittag gegen Brasilien. Das ergab nach Senderangaben einen Marktanteil von 13,9 Prozent. Das Spiel war der am meistgesehene Teil des achtstündigen Olympia-Programms im Ersten. Weitere 140.000 Zuschauer hatte das Spiel bei Eurosport. Der Spartensender kam damit auf einen Marktanteil von 1,7 Prozent. ARD, ZDF und Eurosport bieten neben der Berichterstattung im klassischen TV auch ein umfangreiches Angebot im Internet. | 23.07.2021 12:30