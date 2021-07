Nachrichten

Taekwondo: Alizadeh verpasst erste Medaille für das Flüchtlingsteam

Taekwondo-Kämpferin Kimia Alizadeh hat die erste olympischen Medaille eines Flüchtlings verpasst. Die Athletin aus dem 29-köpfigen Flüchtlingsteam unterlag in der Klasse bis 57 Kilogramm im Kampf um Bronze der türkischen Vize-Europameisterin Hatice Kübra Ilgün mit 6:8. Alizadeh hatte 2016 in Brasilien mit Bronze als erste Iranerin in der Geschichte eine Medaille gewonnen. Die Repressalien in ihrer Heimat zwangen sie jedoch im vergangenen Jahr zur Flucht. Über die Niederlande kam Alizadeh nach Deutschland und lebt in Aschaffenburg. | 25.07.2021 14:29