Taekwondo: Ex-Weltmeister Bachmann verliert Olympia-Achtelfinale

Frühe Niederlage für Taekwondo-Mitfavorit Alexander Bachmann: Für den Stuttgarter endete der Gold-Traum bei Olympia in Tokio schon im Achtelfinale.

Der einzige deutsche Starter im olympischen Taekwondo-Wettbewerb unterlag dem Kasachen Ruslan Schaparow in der Gewichtsklasse über 80 Kilogramm mit 7:11. Der 27-jährige Weltmeister von 2017 muss nun hoffen, dass sein Gegner das Finale erreicht. Dann dürfte er in der Hoffnungsrunde nochmal antreten und hätte über diese noch die Chance auf Bronze. Schaparow trifft aber im Viertelfinale auf den südkoreanischen Mitfavoriten In Kyo-Don.

Bachmann: "Total schlapp gefühlt"

"Ich habe schon oft bewiesen, dass ich gegen Kasachen gewinnen kann", sagte Bachmann nach seiner Niederlage in der Sportschau. "Heute lief es einfach nicht gut. Genau am falschen Tag. Solche Tage gibt es auch im Sport, da muss man einfach durch." Zu den Gründen für seinen eher defensiven Auftritt mit wenigen eigenen Treffern sagte er: "Ich habe mich total schlapp gefühlt. Ich weiß nicht, woran das lag. Ich kann mir das nicht erklären."

Verletzungen und Covid-Erkrankung im Vorfeld

Bachmann hatte sich für die Olympischen Spiele Gold als Ziel gesetzt. Im Vorfeld der Titelkämpfe in Japan hatte er allerdings mit Verletzungen zu kämpfen, zudem infizierte er sich im Frühjahr mit dem Coronavirus. Bei der EM im April schied er im Viertelfinale aus.