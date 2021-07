01:02 min | 24.07.2021 | Das Erste Tennis: Nur ein Olympia-Match - Barthel unterliegt Swiatek

Tennis: Friedsam und Krawietz/Pütz überstehen Olympia-Auftakthürde

Zum Auftakt der Tennis-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Tokio hat Anna-Lena Friedsam den ersten deutschen Einzel-Erfolg gefeiert. Auch das Doppel Krawietz/Pütz hatte am Samstag (24.07.2021) Grund zum Jubeln.

Olympia-Debütantin Friedsam, die erst kurzfristig als Nachrückerin ins Feld gerutscht war, bezwang die Britin Heather Watson mit 7:6 (7:5), 6:3. In der zweiten Runde wartet auf Friedsam eine schwere Aufgabe: Sie trifft auf die russische French-Open-Finalistin Anastasia Pawljutschenkowa, die in Tokio an Position 13 gesetzt ist. "Ich bin mehr als glücklich", sagte Friedsam: "Olympische Spiele sind ein Lebenstraum von mir. Die erste Runde gewonnen zu haben, macht es umso schöner."

Friedsam noch im Doppel gefragt

Für Friedsam war es am Samstag aber nur Teil eins Doppelpacks: Zusammen mit Laura Siegemund(Metzingen) steht für sie auch noch die erste Runde der Doppel-Konkurrenz gegen Weronika Kudermetowa/Jelena Wesnina auf dem Programm, die Russinnen hatten zuletzt in Wimbledon das Finale erreicht.

Vor Friedsams Auftakterfolg war Mona Barthel (Neumünster) mit 2:6, 2:6 an der früheren French-Open-Siegerin Iga Swiatek (Polen) gescheitert. Als dritte deutsche Einzelstarterin steht noch Siegemund im Feld.

Doppel Krawietz/Pütz souverän weiter

Das deutsche Tennisdoppel Kevin Krawietz (l.) und Tim Pütz im Gespräch.

Der zweimalige French-Open-Sieger Kevin Krawietz ist gemeinsam mit Tim Pütz erfolgreich in den Doppel-Wettbewerb gestartet. Das Duo aus Coburg und Frankfurt am Main gewann am Samstag gegen die Argentinier Facundo Bagnis und Diego Schwartzman mit 6:2, 6:1 und benötigte für den Zweitrunden-Einzug nur eine Stunde.

Das zweite deutsche Herren-Duo in der japanischen Hauptstadt bilden der Hamburger Alexander Zverev und der Sauerländer Jan-Lennard Struff. Die beiden sollen nach dem ersten Einzel-Auftritt von Struff in Tokio ebenfalls noch an diesem Samstag in den Doppel-Wettbewerb starten.