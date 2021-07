Nachrichten

Tennis: Olympia-Starter Tim Pütz Doppel-Gewinner in Hamburg

Der deutsche Olympia-Starter Tim Pütz hat mit seinem Partner Michael Venus aus Neuseeland die Doppel-Konkurrenz beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum gewonnen. Das Duo siegte am Sonntag (18.7.21) gegen die favorisierten Kevin Krawietz aus München und Horia Tecau aus Rumänien 6:3, 6:7 (3:7), 10:8. In Tokio werden Pütz und Krawietz gemeinsam für das deutsche Team im Doppel antreten. | 18.07.2021 16:07