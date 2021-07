02:04 min | 25.07.2021 | Das Erste Tennis: Zverev bei Olympia ohne Probleme eine Runde weiter

Tennis

Tennis-Profi Zverev erreicht locker zweite Runde bei Olympia

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev ist mit einem lockeren Auftaktsieg am Sonntag (25.07.2021) in Tokio ins Olympia-Einzel gestartet. Andy Murray verzichtet wegen Oberschenkelproblemen auf das Einzel.

Der Weltranglistenfünfte aus Hamburg hatte keinerlei Probleme mit dem krassen Außenseiter Lu Yen-Hsun aus Taiwan, lediglich Nummer 573 des Rankings. Nach nur 59 Minuten siegte Zverev in der drückenden Mittagshitze von Tokio 6:1, 6:3 und konnte sich vor allem auf seinen starken Aufschlag verlassen.

Auch in der zweiten Runde wartet auf den US-Open-Finalisten keine allzu hohe Hürde, er trifft auf den Kolumbianer Daniel Elahi Galan. Als Ziel hat Zverev bei seinen ersten Olympischen Spielen eine Medaille ausgegeben. Im Halbfinale könnte er es mit Topfavorit Novak Djokovic (Serbien) zu tun bekommen. Seinen Medaillentraum verfolgt Zverev auch im Doppel. Dort hatte der 24-Jährige am Samstag an der Seite von Jan-Lennard Struff das Achtelfinale erreicht. Ein Start im Mixed ist noch offen, die Entscheidung fällt bis Dienstag.

Neben Zverev starten noch Laura Siegemund und Dominik Koepfer am Sonntag in der Einzelkonkurrenz. Anna-Lena Friedsam und Struff stehen nach Siegen am Samstag (24.07.2021) schon in der nächsten Runde.

Murray muss Traum vom Gold-Hattrick aufgeben

Für den zweimaligen Olympiasieger Andy Murray sind die Sommerspiele im Einzel bereits vor dem ersten Auftritt beendet. Der schottische Tennisprofi zog sich wenige Stunden vor seiner geplanten Erstrundenpartie gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime wegen Oberschenkelproblemen aus dem Wettbewerb zurück. Im Spielplan wurde er durch den Australier Max Purcell ersetzt. Im Doppel will Murray aber im Achtelfinale gegen das deutsche Duo Kevin Krawietz und Tim Pütz antreten.

"Ich bin wirklich enttäuscht, aber das medizinische Personal hat mir davon abgeraten, in beiden Events zu spielen", sagte der 34-Jährige in einer Mitteilung des britischen Teams. Er wolle sich auf das Doppel gemeinsam mit Joe Salisbury konzentrieren. 2012 und 2016 hatte Murray in London und Rio de Janeiro die Goldmedaille gewonnen und damit als erster Tennisprofi zwei Olympiasiege im Einzel nacheinander gefeiert.

Topfavoritin Barty scheitert in Runde eins

Mit dem Aus für Wimbledonsiegerin Ashleigh Barty hat es am zweiten Wettkampftag gleich die erste große Überraschung gegeben. Die australische Weltranglisten-Erste verlor bei ihrer Olympia-Premiere gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo in zwei Sätzen mit 4:6, 3:6. Sorribes Tormo ist die Nummer 48 der Welt. Neben der japanischen Weltranglisten-Zweiten Naomi Osaka, die ebenfalls am Sonntag ins Turnier startet, galt Barty als Topfavoritin auf die Goldmedaille.