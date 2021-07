04:15 min | 28.07.2021 | Das Erste Tennis: Zverev kämpft sich ins Olympia-Viertelfinale

Tennis

Tennis-Profi Zverev zieht ins Olympia-Viertelfinale ein

Als erster Deutscher seit 21 Jahren ist Alexander Zverev beim olympischen Tennisturnier ins Viertelfinale der Einzel-Konkurrenz eingezogen. Mit einer imposanten Aufschlag-Quote wurde der Weltranglisten-Fünfte am Mittwoch (28.07.2021) in Tokio beim 6:4, 7:6 (7:5) gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili seiner Favoritenrolle gerecht.

Zverev beeindruckte insbesondere bei seinem Aufschlag, im ersten Satz gab er keinen Punkt bei eigenem Service ab. In der Runde der besten Acht wartet am Donnerstag (29.07.2021) gegen Jeremy Chardy aus Frankreich oder den Briten Liam Broady erneut eine lösbare Aufgabe.

Zverev auf den Spuren von Tommy Haas

Letzter deutscher Viertelfinalist im olympischen Herren-Einzel-Wettbewerb war Tommy Haas 2000 in Sydney, der am Ende Silber gewann. Bei den Damen holte zuletzt Angelique Kerber vor fünf Jahren in Rio de Janeiro die Silbermedaille.

Zuvor war Dominik Koepfer bei seiner Olympia-Premiere im Achtelfinale ausgeschieden. Der 27-Jährige verlor ein umkämpftes Duell mit dem an Nummer sechs gesetzten Spanier Pablo Carreño Busta 6:7 (7:9), 3:6.

Koepfer trotz Olympia-Aus zufrieden

"Beim Satzball war ich zu zögerlich, meine Chancen habe ich heute nicht perfekt genutzt", sagte Koepfer, der dennoch "viel Positives" für die Hardcourt-Saison in den USA mitnimmt. Im zweiten Satz agierte Carreño Busta dann überlegen. Nach insgesamt 1:55 Stunden musste sich Koepfer geschlagen geben. "Ich sehe aus, als ob ich schwimmen war", scherzte der Donaueschinger nach der Partie über die schwül-heißen Bedingungen im Ariake Tennis Park, mit denen auch Zverev zu kämpfen hatte.

Mit zwei Siegen und dem Achtelfinaleinzug bei seinen ersten Sommerspielen darf der Weltranglisten-57. Koepfer dennoch zufrieden sein. Gegen die Nummer elf der Welt Carreño Busta war zumindest nach der Leistung im ersten Satz durchaus auch eine Überraschung möglich. Am Doppel-Wettbewerb nahm der US-Open-Achtelfinalist von 2019 nicht teil.