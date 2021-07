Tennis

Tennis-Star Djokovic bestätigt Olympia-Teilnahme

Zahlreiche Tennis-Stars haben ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen abgesagt, doch der Branchenprimus wird in Tokio aufschlagen: Der Serbe Novak Djokovic hat am Donnerstagabend (15.7.21) seinen Start bestätigt.

"Ich habe meinen Flug nach Tokio gebucht und werde mich stolz dem TeamSerbia für die Olympischen Spiele anschließen", teilte der Weltranglistenerste auf Twitter mit: "Für mich war es immer eine besondere Freude und Motivation, für Serbien zu spielen und ich werde mein Bestes geben, um uns alle glücklich zu machen!"

Djokovic kann in diesem Jahr Tennis-Geschichte schreiben. Der 34-Jährige hatte zuletzt in Wimbledon seinen 20. Grand-Slam-Titel geholt. Mit einem Erfolg bei den US Open würde Djokovic als erster Spieler auf der ATP-Tour seit 1969 alle Grand-Slam-Turniere in einem Kalenderjahr gewinnen.

Golden Slam für Djokovic möglich

Als bisher Einzige im Tenniszirkus gewann Steffi Graf 1988 neben den vier Grand-Slam-Turnieren auch Olympia-Gold und schaffte damit sogar den sogenannten Golden Slam.

Das könnte nun auch Djokovic gelingen. Die Chancen stehen gut, da eine Reihe von Topstars nicht in Tokio aufschlagen wird. Unter anderem haben Rafael Nadal (Spanien), Roger Federer (Schweiz) und Dominic Thiem (Österreich) ihren Start abgesagt. Auch im Damen-Turnier werden zahlreich prominente Spielerinnen fehlen. Zuletzt hatte die Kielerin Angelique Kerber ihren Verzicht erklärt.