Tennis

Tennis: Zverev im Olympia-Achtelfinale - Struff unterliegt Djokovic

Mit dem nächsten Pflichtsieg ist Alexander Zverev bei den Olympischen Spielen in Tokio ins Achtelfinale eingezogen - und damit seinem Medaillenwunsch einen kleinen Schritt nähergekommen. Für Jan-Lennard Struff war der Weltranglistenerste Novak Djokovic eine Nummer zu groß.

Beim 6:2, 6:2 gegen den kolumbianischen Außenseiter Daniel Elahi Galan dominierte Zverev am Montag (26.07.2021) in Tokio das Spielgeschehen insbesondere bei eigenem Aufschlag deutlich. Der an Position vier gesetzte Hamburger startete bei seinem ersten Auftritt auf dem Centre Court im Ariake Tennis Park mit einem Break in die Partie und nahm Galan zum 5:2 ein weiteres Mal das Service ab. Auch im zweiten Satz raubte der beste deutsche Tennisprofi dem Weltranglisten-113. früh die Hoffnungen und ließ ihm mehrfach keine Chance, wenn er das Tempo in seinen Schlägen verschärfte.

Im Achtelfinale gegen Nikolos Bassilaschwili

"Das war heute ein relativ positives Match für mich. Ich freue mich, dass ich weiter bin. Bei diesen Bedingungen musst du aggressiv spielen, du musst versuchen, mit dem Aufschlag viel zu machen. Du musst versuchen, die Rallye zu dominieren, das hat heute relativ gut geklappt", sagte der Weltranglisten-Fünfte.

Im Achtelfinale gegen Nikolos Bassilaschwili aus Georgien dürfte auf die deutsche Nummer eins eine schwierige, aber in jedem Fall ebenfalls machbare Prüfung warten. Zverev tritt in der japanischen Hauptstadt als Medaillen-Mitfavorit an und bekräftigte seine eigenen Ambitionen mehrfach.

Struff unterliegt Djokovic nach couragierter Leistung

Jan-Lennard Struff hielt gegen Topfavorit Djokovic zwar gut mit, es reichte aber nicht für den ganz großen Coup.

Jan-Lennard Struff hielt gegen Topfavorit Djokovic zwar gut mit, es reichte aber nicht für den ganz großen Coup. Enge Situationen und wichtige Punkte entschied der Serbe meist für sich, sodass der 31-jährige Struff nach einer couragierten Leistung mit 4:6, 3:6 unterlag.

Djokovic hat in diesem Jahr die Chance, als erster Profi bei den Herren den Golden Slam zu gewinnen. Dafür fehlen ihm noch Olympia-Gold und der Titel bei den US Open. Bei den drei anderen Grand-Slam-Turnieren hat der 34-Jährige 2021 bereits triumphiert.

Friedsam scheitert in Runde zwei

Ausgeschieden ist dagegen Anna-Lena Friedsam. Die 27 Jahre alte Olympia-Debütantin war am Montag in der zweiten Runde gegen French-Open-Finalistin Anastasia Pawljutschenkowa aus Russland chancenlos - sie verlor mit 1:6, 1:6. "Ich habe mich wie von einer Dampflok überfahren gefühlt", sagte Friedsam im ZDF: "Es ging schnell vorbei. Sie hat unglaublich gut gespielt und hat mich zu keinem Zeitpunkt reinkommen lassen."

Anna-Lena Friedsam schied als letzte im Turnier verbliebene deutsche Spielerin aus.

In Tokio waren nur drei deutsche Spielerinnen im Einzel am Start. Laura Siegemund und Mona Barthel hatten schon in der ersten Runde verloren. Die deutsche Nummer eins, Angelique Kerber, Silbermedaillengewinnerin 2016 in Rio, hatte ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen aus Verletzungsgründen abgesagt. Auch in der Doppel-Konkurrenz sind nach dem Erstrunden-Ausscheiden für Friedsam/Siegemund keine deutschen Frauen mehr dabei.

Japans Goldhoffnung Osaka im Achtelfinale

Derweil ist Naomi Osaka weiter souverän unterwegs. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin im Tennis, die am Freitag (23.07.2021) das olympische Feuer entzündet hatte, setzte sich am Montag in der zweiten Runde klar mit 6:3, 6:2 gegen Wimbledon-Viertelfinalistin Viktoria Golubic aus der Schweiz durch.

Nach dem überraschenden Erstrunden-Aus von Wimbledonsiegerin Ashleigh Barty ist die Weltranglistenzweite Osaka die große Favoritin auf Gold. Alle ihre vier Grand-Slam-Titel holte sie auf Hartplätzen, auf diesem Belag wird auch in Tokio gespielt.