05:43 min | 26.07.2021 | Das Erste Tischtennis, Männer: Timo Boll mit schnellem Sieg Auch mit 40 Jahren ist Tim Boll noch immer Weltklasse im Tischtennis. Das bekam der Ukrainer Kirill Gerassimenko zu spüren.

Tischtennis

Tischtennis: Boll im Olympia-Achtelfinale - Solja scheitert früh

Die erste Olympia-Hürde hat Timo Boll überlegen genommen: In seinem Auftaktmatch des Tischtennis-Turniers von Tokio hatte er nur zu Beginn Probleme. Petrissa Solja schied dagegen in einem Sieben-Satz-Krimi aus.

Timo Boll ist erfolgreich ins olympische Tischtennis-Turnier gestartet. Zum Auftakt am Montag (26.07.2021) besiegte der Düsseldorfer den Kasachen Kirill Gerassimenko 4:1 (7:11, 11:6, 11:7, 11:2, 11:1).

Boll braucht 32 Minuten

Im ersten Satz hatte Boll ein paar Startschwierigkeiten, gab diesen 7:11 ab. Doch dann setzte sich der 40-Jährige souverän durch und zog in 32 Minuten ins Achtelfinale ein. "Am Anfang habe ich den Ball noch nicht so gespürt, aber das ist normal. Im zweiten Satz wurde ich dann immer besser und besser. Gut, dass ich da die Wende geschafft habe und mein Spiel spielen konnte", sagte der frühere Weltranglistenerste.

Für Boll, der erst kürzlich seinen achten EM-Titel gewann, sind es die sechsten Olympischen Spiele. Nach drei Olympiamedaillen mit dem Team hofft Boll auf seine erste Medaille im Einzel.

Solja überraschend ausgeschieden

Petrissa Solja kann dagegen keine Einzel-Medaille mehr gewinnen. Die 27-Jährige verlor ihr Auftaktspiel gegen Mo Zhang aus Kanada überraschend 3:4 (7:11, 5:11, 11:9, 6:11, 11:6, 11:8, 3:11)

Solja gleicht 1:3-Satz-Rückstand aus - und verliert

Einen Tag nach dem Viertelfinal-Aus im Mixed mit Patrick Franziska fand Solja gegen Zhang schwer ins Spiel. Nach 1:3-Satzrückstand kämpfte sich die Team-Silbermedaillengewinnerin von Rio de Janeiro auf 3:3 heran. Doch im entscheidenden siebten Satz lag sie zeitig hinten und verlor das Match schließlich nach 55 Minuten.

"Die Niederlage ist auf jeden Fall von gestern nicht verdaut, aber ich habe versucht, es heute beiseite zuschieben", räumte Solja nach ihrem Aus ein. "Die Zeit dazwischen war einfach viel zu kurz, um mit der Niederlage abzuschließen."