Tischtennis

Tischtennis: Franziska/Solja im Olympia-Viertelfinale

Bei der Premiere des Mixed-Wettbewerbs hat das Tischtennis-Duo Patrick Franziska und Petrissa Solja bei den Olympischen Spielen in Tokio das Viertelfinale erreicht.

Die Deutschen besiegten am Samstag (24.07.21) das kubanische Duo Jorge Campos und Daniela Fonseca klar mit 4:0 (11:5, 11:7, 11:8, 11:7). Nach nur 26 Minuten war der deutliche Erfolg der Deutschen perfekt.

Japanisches Top-Duo wartet im Viertelfinale

Im Viertelfinale am Sonntag wartet nun ein harter Brocken auf Franziska/Solja: die Japaner Jun Mizutani und Mima Ito sind ein Mixed von Weltklasseformat. Mizutani gewann 2016 in Rio Bronze im Einzel, Ito ist die Nummer zwei der Frauen-Weltrangliste. Gemeinsam sind sie an Position zwei gesetzt und damit klare Medaillenkandidaten.