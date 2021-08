07:25 min | 05.08.2021 | Das Erste Tischtennis: Frauen-Team verliert Spiel um Olympia-Bronze Die deutschen Tischtennis-Frauen müssen sich im Spiel um Bronze am Ende ihren Gegnerinnen aus Hongkong mit 1:3 geschlagen geben.

Tischtennis

Olympia-Bronze weg - Hongkong zu stark für deutsche Tischtennis-Frauen

Im "kleinen Finale" der Olympischen Spiele am Donnerstag (05.08.2021) gewinnen die deutschen Tischtennis-Frauen das Eröffnungs-Doppel gegen Hongkong, bleiben danach aber sieglos und unterliegen mit 1:3.

Petrissa Solja hätte eine der am meisten beschäftigten Athletinnen dieser Olympischen Spiele werden können - wenn alles nach ihrem Plan gelaufen wäre. Ist es aber nicht. Die 27-Jährige schied in Tokio schon zu Beginn der Tischtennis-Wettbewerbe mit ihrem Mixed-Partner Patrick Franziska gegen das japanische Team im Viertelfinale aus. Und als sie die hauchdünne Niederlage noch gar nicht so richtig verdaut hatte, war sie auch im Einzel draußen: Gleich ihre Auftaktpartie verlor sie gegen die Kanadierin Mo Zhang nach großem Kampf mit 3:4.

Guter Auftakt im Doppel

Blieb noch der Teamwettbewerb. Und in dem wurde die ganze Klasse der Südpfälzerin deutlich. Erst im Halbfinale wurde Solja mit ihren Teamkolleginnen Han Ying und Shan Xiaona vom übermächtigen Favoriten China gestoppt. Vorher hatten die drei in einem begeisternden Match gegen das höher eingeschätzte Südkorea gewonnen. So blieb im abschließenden Spiel das Duell mit Hongkong um die Bronzemedaille.

Solja begann die Partie im Doppel an der Seite Shans und die beiden hatten Mühe, ins Match zu kommen. Verloren den ersten Satz mit 8:11, steigerten sich dann aber. Die Bewegung an der Platte wurde intensiver, Abwehr- und Angriffsschläge gewannen an Genauigkeit. Um 4.47 Uhr deutscher Zeit verwandelten die beiden ihren vierten Matchball und gewannen mit 8:11, 11:5, 11:7 und 15:13.

Ying verliert, Solja auch - 1:2

Es folgte das erste Einzel von Han Ying. Die 27-jährige Abwehrspielerin, die 2002 von ihrem Geburtsland China nach Deutschland übergesiedelt war und 2010 die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt, ist eine gefürchtete Abwehrspielerin. Ihre extrem unterschnittenen Bälle haben schon etliche Gegnerinnen zur Verzweiflung gebracht. Das ging auch Soo Wai Yam aus Hongkong lange nicht anders - letztlich siegte sie aber in vier Sätzen gegen die Deutsche. Auf verlorenem Posten stand anschließend Solja gegen Doo Hoi Kem - sie verlor mit 0:3. Damit führte Hongkong insgesamt mit 2:1.

Hongkong macht den Sack zu

Es war an der erfahrenen Shan Xiaona, gegen Soo für den Ausgleich zu sorgen. Shan, die 2005 aus China nach Deutschland kam und seit 2012 die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, brachte die enorm starke Frau aus Hongkong in Bedrängnis, konnte aber letztlich auch nichts ausrichten. Auch die 38-Jährige verlor ihr Duell mit 0:3 und es stand fest: Die Bronzemedaille geht mit einem 3:1-Sieg an Hongkong.

"Die Enttäuschung ist natürlich riesig. Wir haben alles gegeben. Wir sind natürlich sehr traurig, dass wir es nicht geschafft haben. Es tut weh, weil viel Leidenschaft dahinter steckt", sagte Solja und konnte die Tränen der Enttäuschung nicht mehr zurückhalten. "Es waren viele knappe Sätze dabei, die wir leider nicht gewinnen konnten."