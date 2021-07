Tischtennis

Tischtennis: Olympia-Aus für Boll - Ovtcharov/Ying souverän

Timo Boll ist im Olympia-Achtelfinale ausgeschieden. Dagegen haben für Dimitrij Ovtcharov und Han Ying die Sommerspiele von Tokio am Dienstag (27.07.2021) mit klaren Vier-Satz-Siegen begonnen.

Das olympische Achtelfinal-Trauma hat Timo Boll auch in Tokio nicht besiegen können. Der ehemalige Weltranglistenerste aus Deutschland unterlag dem Südkoreaner Jeoung Youngsik mit 1:4 (8:11, 11:7, 7:11, 9:11, 4:11). Für Boll war es das vierte Viertelfinal-Aus bei Olympia in Folge.

Gegen den aggressiv spielenden und rückhandstarken Südkoreaner hatte Boll von Beginn an Probleme. Im zweiten Satz schien sich der 40-jährige Deutsche gefangen zu haben. Doch im dritten Satz gab er eine 5:2-Führung, im vierten Satz eine 3:1-Führung aus der Hand. Nach 50 Minuten war die Niederlage gegen den elf Jahre jüngeren Südkoreaner perfekt.

Weitere Medaillenchance im Team

Der Medaillentraum lebt für Boll aber weiter. Im Teamwettkampf will der Düsseldorfer seine vierte Team-Olympiamedaille in Folge gewinnen.

Ovtcharov siegt ohne Satzverlust

Der frühere Tischtennis-Weltranglistenerste Dimitrij Ovtcharov hat sein Olympia-Auftaktspiel ohne Satzverlust mit 4:0 gewonnen. Gegen den Russen Kirill Skatschkow siegte der 32-Jährige in 35 Minuten 13:11, 11:3, 13:11, 11:4. Allerdings hatte der vierfache Olympiamedaillengewinner Ovtcharov ein paar Anlaufschwierigkeiten. Im ersten Satz lag er schon 7:10 hinten, ehe er den Satz noch 13:11 drehen konnte. Auch im dritten Satz musste der Deutsche in die "Verlängerung". Dennoch zog Ovtcharov ungefährdet ins Achtelfinale ein. Dort trifft der EM-Zweite von 2021 am Dienstag (14.30 Uhr) auf den Japaner Koki Niwa.

Ying locker in 36 Minuten weiter

Und auch für Han Ying haben die Tokio-Sommerspiele erfolgreich und ungefährdet begonnen. Die Team-Olympia-Zweite von 2016 setzte sich in ihrem Auftaktmatch in der 3. Runde mit 4:0 gegen die Australierin Jian Fang Lay durch. Nach 36 Minuten und 11:9-, 11:9-, 11:7- sowie 11:8-Satzsiegen war der Achtelfinal-Einzug von Ying perfekt. In der Runde der besten 16 trifft die 38-Jährige noch heute ab 13:30 Uhr (MESZ) auf Feng Tianwei aus Singapur.