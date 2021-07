Tischtennis - Ovtcharov verpasst Olympia-Finale nach packendem Kampf

04:47 min | 29.07.2021 | Das Erste Tischtennis: Ovtcharov verliert Halbfinal-Krimi bei Olympia

Bei den Olympischen Spielen in Tokio hat Dimitrij Ovtcharov das Finale des Tischtennis-Einzel-Turniers denkbar knapp verpasst und kämpft nun um Bronze. Der letzte verbliebene Deutsche verlor am Donnerstag (29.07.2021) sein Halbfinale gegen Rio-Gewinner Ma Long aus China mit 3:4 (11:13, 8:11, 11:9, 11:9, 7:11, 11:5, 9:11).

"Das war eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Ich hatte den besten Spieler, den es je gab, beim größten Turnier am Rande einer Niederlage", sagte Ovtcharov. "Warum es im Sport manchmal so und manchmal so geht, weiß am Ende nur der liebe Gott."

19. Niederlage im 19. Aufeinandertreffen

Ovtcharov (Hameln/Orenburg) glich dank seiner starken Rückhand zwar einen 0:2-Satzrückstand aus und erzwang einen Entscheidungsdurchgang. Er musste am Ende aber die 19. Niederlage im 19. Duell mit dem Weltklassespieler hinnehmen, der sich auf Gewinnschläge mit seiner Vorhand verlassen konnte - und auf seine Nervenstärke. Nach 1:21 Stunden verwandelte Ma Long seinen dritten Matchball.

Ovtcharov kann sich den Traum von seiner zweiten Olympia-Medaille im Einzel nach Bronze 2012 in London aber noch erfüllen. Der frühere Weltranglisten-Erste trifft am Freitag (30.07.2021, 13.00 Uhr/MESZ) im Tokyo Metropolitan Gymnasium auf den 19 Jahre jungen Lin Yun-Ju aus Taiwan, der Gold-Favorit Fan Zhendong aus China ebenfalls knapp mit 3:4 unterlag.

Seit 21 Jahren kein Europäer im Finale

Letzter Europäer im Tischtennis-Endspiel war der Schwede Jan-Ove Waldner im Jahr 2000 in Sydney. 2008, 2012 und 2016 hatten jeweils zwei Chinesen das Finale erreicht - und nun also auch 2021 in Tokio.