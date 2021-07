Nachrichten

Top-Sponsor Toyota distanziert sich von den Spielen

Der japanische Automobil-Riese und Olympia-Großsponsor Toyota wird bei der Eröffnungsfeier der Sommerspiele am Freitag (23.07.2021) durch keinen Top-Manager vertreten und keinerlei TV-Werbung mit Olympiabezug schalten. Das bestätigte eine Konzernsprecherin der Nachrichtenagentur "AFP". Es habe nie einen Plan gegeben, olympiabezogene Spots zu Werbezwecken für Produkte von Toyota in Japan auszustrahlen, sagte Toyota-Sprecherin Shiori Hashimoto über angeblich abgesagte Spots. Ebenfalls am Montag sagte Kommunikationschef Jun Nagata, dass es für diese Olympischen Spiele immer schwieriger werde, bei der japanischen Öffentlichkeit einen positiven Eindruck zu hinterlassen. | 20.07.2021 04:00