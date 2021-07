11:31 min | 27.07.2021 | Das Erste Der Auftritt von Dorothee Schneider

Reiten

Traumstart für deutsche Dressur-Stars ins Olympia-Finale

Die deutsche Dressur-Equipe ist auf dem besten Weg die Olympia-Erfolgsgeschichte fortzuschreiben und zum 14. Mal seit 1928 Gold in der Mannschaftswertung abzuräumen. Nach dem ersten von drei Durchgängen führen die deutschen Reiterinnen in Tokio vor Großbritannien.

Dorothee Schneider aus Framersheim mit Showtime hat der deutschen Dressur-Equipe heute (27.07.2021) einen hervorragenden Start in die Entscheidung im Team-Wettbewerb beschert. Die 52-Jährige blieb mit ihrem 15 Jahre alten Wallach im Viereck nahezu fehlerfrei. Beide wirkten dabei deutlich unaufgeregter als noch in der Qualifikation und wurden mit 2.639 Punkten belohnt. Damit hat die deutsche Mannschaft nach dem ersten Durchgang schon ein kleines Polster auf Großbritannien (2.577,5).

Werth und von Bredlow-Werndl kommen noch

Neben Schneider reiten Dressur-Königin Isabell Werth aus Rheinberg mit Bella Rose und die Qualifikationsbeste Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera im Equestrian Park. Die Entscheidung fällt am Nachmittag MESZ.

Werth kann Geschichte schreiben

Die Weltranglisten-Positionen eins (Werth), zwei (von Bredow-Werndl) und vier (Schneider) machen es deutlich: In der Dressur traben und galoppieren die Deutschen in einer eigenen Liga. Seit 1984 ging Mannschafts-Gold mit nur einer Ausnahme immer an Deutschland.

Werth, die erfolgreichste Reiterin der Welt, kann bei den Olympischen Spielen in Tokio eine weitere Bestmarke aufstellen: Im Ranking der erfolgreichsten deutschen Olympia-Teilnehmer will sie mit Kanutin Birgit Fischer gleichziehen. Damit das klappt, sind zwei Goldmedaillen nötig.