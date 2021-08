Nachrichten

Turn-Superstar Biles bedankt sich bei japanischer Universität

Turn-Superstar Simone Biles hat sich am Mittwoch (04.08.2021) bei der Juntendo University, einer privaten Universität in Japan, dafür bedankt, dass sie nach ihrem vorübergehenden Rückzug von den Turn-Wettbewerben der Olympischen Spiele dort für ihr Comeback üben konnte. "Ich werde für immer dankbar sein, dass ich dort separat trainieren durfte, um wieder Vertrauen zu meinen Fähigkeiten zu bekommen", schrieb die US-Amerikanerin auf Twitter. Wegen psychischer Probleme hatte Biles in Tokio den Wettkampf im Mannschafts-Finale abgebrochen und auf den Start im Mehrkampf-Finale sowie in den Medaillen-Entscheidungen im Sprung, am Stufenbarren und am Boden verzichtet. Anschließend war die 24-Jährige mit Bronze auf dem Schwebebalken auf die Wettkampf-Bühne zurückgekehrt. | 04.08.2021 22:44